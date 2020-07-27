وزارة الخارجية تصدر تنويهاً بشأن فتح المطارات الاردنية جزئياً

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء الإثنين، إن إعلان السلطات الأردنية عن فتح جزئي للمطارات بدءًا من الخامس من أغسطس/ آب المقبل، لا علاقة له إطلاقًا بعمل جسر الملك حسين/ معبر الكرامة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها ناقشت المسألة مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين، وأن هذا الإجراء لا علاقة له إطلاقًا بعمل جسر الملك حسين/ معبر الكرامة، الذي يبقى مغلقًا حاليًا بشكل كامل وإلى إشعار آخر.

وأكدت أنه لا تغيير على ترتيبات سفر المواطنين الفلسطينيين من وإلى الأراضي الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الجانبين الأردني والفلسطيني متفقان على الاستمرار في بذل أقصى الجهود لترتيب تنقل المواطنين الفلسطينيين عبر معبر الكرامة من خلال مجموعات كبيرة (وليس حالات فردية)، يتم التوافق على ترتيب سفرها وبما يراعي الحالة الوبائية في البلدين.