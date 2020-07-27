الصحة العالمية: تفشي كورونا أخطر حالة طارئة صحية واجهناها

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس اليوم الاثنين، أنها تعتبر جائحة فيروس كورونا المستجد أخطر حالة طارئة صحية أعلنتها على مستوى العالم، مشيرة إلى أن انتشار المرض يتسارع.

و قال غيبريسوسالمدير ، في مؤتمر صحفي: "من الواضح أن جائحة فيروس كورونا تمثل أخطر حالة طارئة صحية أعلنت في أي وقت مضى".

وأشار إلى أن "منظمة الصحة العالمية تلقت تقارير حول تسجيل نحو 16 مليون حالة إصابة بالفيروس، وأكثر من 640 ألف وفاة" في العالم، مؤكدا: "الجائحة تواصل التسارع".

وشدد مدير المنظمة في هذا السياق على أن "الأسابيع الـ6 الأخيرة شهدت تضاعفا للإصابات بمرتين تقريبا".

وقال: "لا يمكن الانتصار على الفيروس إلا عن طريق التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية الصحية بدءا من ارتداء الكمامات ووصولا إلى تجنب احتشاد الناس"، مبينا: "في الأماكن التي يجري فيها الالتزام بهذه التدابير يلاحظ تراجع الحالات، وفي الأماكن التي لا تطبق ذلك ترتفع الإصابات".