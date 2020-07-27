موعد اجازة عيد الأضحى 2020 في مصر

من المتوقع أن تعلن الحكومة المصرية غدا الثلاثاء رسميا، موعد الإجازة الرسمية لعيد الأضحي المبارك 2020، للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وبحسب مصادر مصرية، فإن إجازة عيد الأضحى ستبدأ يوم الخميس الموافق 30 يوليو ( وقفة عرفات)، لمدة 5 أيام تنتهي يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس، على أن يعود العمل في كافة الهيئات الثلاثاء الموافق 4 أغسطس.

وستتعطل أعمال البورصة المصرية وكافة البنوك العاملة في مصر خلال هذه الفترة، على أن يستأنف العمل بها صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس.