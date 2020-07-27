الحكومة الفلسطينية تعلن عن سلسلة اجراءات و تدابير الوقاية من كورونا خلال عيد الاضحى

ترأس رئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمد اشتية، اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء وآخر للجنة الطوارئ العليا.

و خلال الاجتماع تقرر اقامة صلاة العيد في الساحات العامة مع الحرص على اتخاذ التدابير الوقائية خلال الصلاة، من: ارتداء الكمامات، واصطحاب السجاجيد الخاصة بالمصلين، والتباعد بينهم على أن لا تزيد مدة الصلاة والخطبة عن خمس عشرة دقيقة، وذلك حسب توصيات وزارة الأوقاف.

كما قرر الاجتماع فتح المحال التجارية يوميا وحتى يوم العيد إلى الساعة الثانية عشر مساء، حيث أن الإغلاق الكامل من صباح الجمعة حتى صباح الأحد، باستثناء الصيدليات والأفران، على أن يعود فتح المحال التجارية كما هو معمول به الآن اعتبارا من صباح الأحد.

و قرر المجتمعون ايضاً استمرار الإغلاق ومنع التنقل ما بين المحافظات، مشددين على أهلنا من مناطق ال 48 بعدم زيارة الضفة الغربية في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة وحرصا على الجميع.

و أكد الاجتماع على استمرار إغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة لأغراض الطب الوقائي.

كما دعا الاجتماع العمال العائدين من أماكن عملهم في مناطق 48 إلى توخي الإجراءات الصحية، والخضوع للحجر المنزلي خلال عودتهم حماية لهم و لأهاليهم، بالاضافة لمنع العمل في المستعمرات منعا قاطعا.

و شدد المجتمعون على استمرار منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المدن والقرى والمخيمات.

و بشأن العمل في المطاعم، اشارت الحكومة الى استمرار العمل بالوتيرة المعمول بها حاليا بخدمة التوصيل والشراء المباشر مع عدم الجلوس داخل المطعم، على ان يتم مراجعة هذا الأمر بعد العيد.

و كشفت الحكومة عن تحضير مراكز حجر صحي للمخيمات بالتعاون بين الصحة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" .

و جددت التأكيد على التقيد الصارم بروتوكولات وزارة الصحة المتعلقة بإجراءات السلامة العامة إزاء المحال التجارية والمهنية، وكذلك تجاه السائقين والمواطنين، مبينة أن هذه الإجراءات من تاريخ إعلان هذا البيان.