الحكومة الفلسطينية تعلن عن سلسلة اجراءات و تدابير الوقاية من كورونا خلال عيد الاضحى

ترأس رئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمد اشتية، اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء وآخر للجنة الطوارئ العليا.
و خلال الاجتماع تقرر اقامة صلاة العيد في الساحات العامة مع الحرص على اتخاذ التدابير الوقائية خلال الصلاة، من: ارتداء الكمامات، واصطحاب السجاجيد الخاصة بالمصلين، والتباعد بينهم على أن لا تزيد مدة الصلاة والخطبة عن خمس عشرة دقيقة، وذلك حسب توصيات وزارة الأوقاف.
كما قرر الاجتماع فتح المحال التجارية يوميا وحتى يوم العيد إلى الساعة الثانية عشر مساء، حيث أن الإغلاق الكامل من صباح الجمعة حتى صباح الأحد، باستثناء الصيدليات والأفران، على أن يعود فتح المحال التجارية كما هو معمول به الآن اعتبارا من صباح الأحد.
و قرر المجتمعون ايضاً استمرار الإغلاق ومنع التنقل ما بين المحافظات، مشددين على أهلنا من مناطق ال 48 بعدم زيارة الضفة الغربية في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة وحرصا على الجميع.
و أكد الاجتماع على استمرار إغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة لأغراض الطب الوقائي.
كما دعا الاجتماع العمال العائدين من أماكن عملهم في مناطق 48 إلى توخي الإجراءات الصحية، والخضوع للحجر المنزلي خلال عودتهم حماية لهم و لأهاليهم، بالاضافة لمنع العمل في المستعمرات منعا قاطعا.
و شدد المجتمعون على استمرار منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المدن والقرى والمخيمات.
و بشأن العمل في المطاعم، اشارت الحكومة الى استمرار العمل بالوتيرة المعمول بها حاليا بخدمة التوصيل والشراء المباشر مع عدم الجلوس داخل المطعم، على ان يتم مراجعة هذا الأمر بعد العيد.
و كشفت الحكومة عن تحضير مراكز حجر صحي للمخيمات بالتعاون بين الصحة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" .
و جددت التأكيد على التقيد الصارم بروتوكولات وزارة الصحة المتعلقة بإجراءات السلامة العامة إزاء المحال التجارية والمهنية، وكذلك تجاه السائقين والمواطنين، مبينة أن هذه الإجراءات من تاريخ إعلان هذا البيان.