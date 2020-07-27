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جامعة الإسراء

أشاد بإسهاماته في زرع الوعي

بدران ينعي شاعر القضية الفلسطينية المناضل هارون هاشم رشيد

  • فلسطين اليوم - الدوحة
  • 18:59 - 27 يوليو 2020
هارون رشيد هارون رشيد
تقارير
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نعى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران شاعر القضية الفلسطينية والثورة المناضل هارون هاشم رشيد، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز الـ (93 عاماً).

وقال بدران في تصريح مقتضب وصل "فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه: "رحيل الشاعر الفلسطيني الكبير هارون هاشم رشيد، يعتبر خسارة حقيقية، وحسبه ان شعره الوطني الأصيل سيبقى حاضراً في وعي الأجيال التي لا تؤمن الا بفلسطين التي أبدع الشاعر في وصفها من خلال قصائده".

واضاف بدران: "لن ننسى مساهمتك في زرع الوعي والثورة والإيمان بعدالة القضية وقدسيتها".

وتقدم بدران بأحر التعازي والمواساة لأسرته وشعبه.

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