محلل: اكتفاء إسرائيل بالتصدي للمقاومة هو انتصار لمعادلة حزب الله

يرى الكاتب والمختص في الشأن الإسرائيلي د. إسماعيل مهرة أن اكتفاء جيش الاحتلال الإسرائيلي بما حدث في مزارع شبعا على حدود لبنان من التصدي لمجموعة من رجال المقاومة يدلل أن إسرائيل قد سلمت بالمعادلة التي رسمها حزب الله اللبناني.

وأوضح د. مهرة، إلى أن حزب الله ثبت معادلة أن من حقه الرد على كل استهداف لعناصره حتى لو كان على أراضي غير لبنانية.

وأشار إلى أن هذا المشهد يُظهر ضعف الموقف الإسرائيلي الرسمي، لافتًا إلى أن المعارضة التي يقودها بيني غانتس ستستغل هذا الحدث لصالحها والهجوم على نتنياهو.

ويعتقد الكاتب د. مهرة بان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرغب في التصعيد لأسباب داخلية.