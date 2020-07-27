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الجيش الاسرائيلي يعلن استنفار كبير على الحدود مع لبنان

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:03 - 27 يوليو 2020
استنفار عسكري استنفار عسكري
تقارير
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين حالة الاستنفار القصوى على الحدود بين فلسطين المحتلة وجمهورية لبنان بعد وقوع حدث أمني في مزارع شبعا لم تعرف تفاصيله بعد.

يُشار إلى أن تبادل لإطلاق النار وقعت بين مجموعات مسلحة في مزارع شبعا جنوب لبنان وقوات جيش الاحتلال ما أدى استنفار كبير في حكومة وجيش الاحتلال.

وأشارت وسائل اعلام الاحتلال إلى أن حالة الاستنفار شملت مناطق بعيدة عن حدود لبنان لا سيما مستوطنة كريات شمونة خشية من تدهور الأحداث بين لبنان وإسرائيل.

وأكدت وسائل الاعلام بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ألغى جلسة الحكومة وأكد قبل خروجه من الجلسة، ان الحدث في لبنان ليس بسيطًا".

 

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