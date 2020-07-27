ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
جامعة الإسراء

جماهير غفيرة تشيع جثمان أمين سر حركة فتح بمنطقة بلاطة الذي قتل برصاص الاجهزة الامنية

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 15:20 - 27 يوليو 2020
دويكات-1280x720 دويكات-1280x720
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

شيع الآلاف بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ظهر الاثنين، جثمان أمين سر حركة فتح بمنطقة بلاطة البلد عماد الدين دويكات، الذي قتل السبت الماضي برصاص الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

ووصل جثمان دويكات إلى مخيم بلاطة البلد قبل الظهر وطاف به المشيعون شوارع الحي وسط هتافات غاضبة وإطلاق كثيف للرصاص في الهواء من قبل مسلحين ملثمين.

وتمت الصلاة على الجثمان في المسجد القديم ببلاطة البلد، بمشاركة العديد من الشخصيات وقيادات حركة فتح والقوى والفصائل، ثم توجه المشيعون به لمواراته الثرى بمقبرة خلة العامود.

وقتل دويكات وأصيب آخرون خلال شجار بين الأهالي والأجهزة الأمنية التي حاولت اعتقال صاحب محل سوبرماركت بمنطقة بلاطة البلد؛ بدعوى عدم التزامه بإجراءات الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا.

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات