مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك يتساءل الكثير من المسلمين في مصر عن مكان صلاة عيد الأضحى في مصر 1441ه

وتزداد عملية البحث على منصات التواصل في مصر عن مكان الصلاة نظرًا لما تشهده البلاد من فيروس كورونا القاتل.

وكانت جمهورية مصر أغلقت المساجد كافة كإجراء احترازي ووقائي بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

حيث أكدت الوقاف في مصر على منع اقامة صلاة عيد الاضحى في جميع المساجد مستثنية بذلك اقامة الصلاة في أحد المساجد الكبرى بالبلاد فقط، وبعدد محدود من المصلين.

وشهدت الفترة الماضية عملية بحث متزايدة على منصات الانترنت لا سيما جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي لمعرفة مكان صلاة عيد الاضحى 2020 في مصر

ويأتي اهتمام المصريين بتحديد أماكن صلاة العيد في ظل استمرار الاجراءات القاسية بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل في الجمهورية المصرية.

وبسبب الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا اغلقت وزارة الأوقاف المساجد أمام المصلين منذ أسابيع عدة في كافة محافظات مصر.

وتدرس وزارة الأوقاف في مصر عدد من السيناريوهات المتوقعة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في أماكن محددة ومعينة.

ولا زالت المساجد مغلقة أمام الصلوات الأسبوعية ولم تتخذ الوزارة بعد قرارا بإعادة فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

مكان صلاة عيد الاضحى في مصر 1441ه

وكانت وزارة الأوقاف درست مقترحات عدة حول اداء صلاة عيد الاضحى في المساجد بسبب ما تشهده البلاد من فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تتم صلاة عيد الاضحى في مصر 2020 في أحد المساجد الكبرى ونقل وقائع الصلاة للمسلمين.

وأوضح أن عدم فتح المساجد لأداء صلاة عيد الاضحى المبارك لا زال قائمًا، لافتًا إلى أن صلاة العيد قد تكون في المنازل.

اضحى 2020

واستبعد المصدر الذي تحدث إلى موقع اليوم السابع، أن تكون أماكن صلاة عيد الأضحى في مصر 2020 في أي ساحات محددة بالمحافظات.

ومن المتوقع فلكيا أن يكون يوم الأربعاء 22 يوليو الجاري أول أيام ذو الحجة، وبذلك يكون يوم الخميس 30 يوليو وقفة عرفات، والجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.