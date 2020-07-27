"مهجة القدس" تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة أسرى رامون

حملت مهجة القدس للأسرى والشهداء اليوم الاثنين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة كافة الأسرى في سجن رامون بعد اغلاق السجن لاكتشاف إصابة أحد السجانين المخالطين للأسرى بفيروس كورونا (كوفيد-19).

ودعت المهجة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، هيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بإرسال لجنة مختصة فوراً إلى كافة السجون للوقوف على أوضاع الأسرى في السجون، وإلزام حكومة الاحتلال بتوفير مواد التنظيف والتعقيم، والتدابير الوقائية التي فرضتها منظمة الصحة العالمية لحماية الأسرى من وباء كورونا (كوفيد 19) وعدم تفشيه بصفوفهم.

وجددت المهجة مطالبتها، للمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج العاجل عن كافة الأسرى المرضى القابعين في عيادة سجن الرملة وكبار السن والأسيرات، لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالفايروس لقلة المناعة لديهم، في حال لا قدر الله وصول الوباء في صفوفهم.