الاقتصاد تصدر توضيحاً بشأن الدولار الأزرق والأبيض

اصدرت وزارة الاقتصاد في غزة اليوم الإثنين، توضيحاً مهماً بشأن أسعار الدولار "الأبيض والأزرق" التي يميز بعض الصرافين اسعارها، مشددة على أنها تراقب الوضع عن كثب، ولن تسمح بحالة الاستغلال.

واوضح أن هناك حملات تفتيشية تجري الآن، وستستمر إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك على محلات الصرافة وتجار العملة، ومن لا يلتزم سيعرض نفسه للمساءلة.

وشددت الوزارة على أنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين لقرارات الوزارة المتعلقة بمساواة الدولار وصرف الحوالات المالية، وتعليق ورقة الوزارة داخل محال الصرافة.

وتابعت: "وصلنا شكاوى من المواطنين بوجود تلاعب في عمليات الصرف من قبل محال الصرافة والبنوك وتجار العملة وجاري التعامل معهم بشكل قانوني"، مطالبة محال الصرافة وتجار العملة والبنوك الالتزام بقرارات الوزارة.

وقالت "الاقتصاد": في حال مخالفة مكاتب الصرافة والبنوك، يرجي التقدم بشكوى فورية للوزارة عبر الرقم المجاني 1800112233.