فلسطينيات تنظم مخيم للمناظرات في غزه

نظمت مؤسسة فلسطينيات في قطاع غزة، مخيم للمناظرات لمجموعة من طلبة المناظرات في قطاع غزة، ضمن أنشطتها الهادفة لتطوير قدراتهم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة أولف بالمة السويدية.

وتضمن البرنامج في يومه الأول ، مجموعة من الفقرات الترفيهية والتنشيطية ومناظرة ودية حملت عنوان "هذا المجلس يرى أن الحكومة الفلسطينية اتبعت الإجراءات السليمة في التعامل مع جائحة كورونا".

وتم عقب المناظرة عقد جلسة تقييم لخطابات المشاركين والمشاركات، إضافة إلى تقييم أداء لجنة التحكيم التي كانت من شبان شاركوا في المناظرات بمراحلها السابقة.

أما اليوم الثاني فقد حضره إضافة إلى طلبة المناظرات مجموعة من الصحافيين والصحافيات لحضور المناظرة الودية الثانية والتي كانت حول "الإجراءات الفلسطينية في مواجهة خطة الضم الإسرائيلية".

وخلال اليوم تطرق المشاركين والمشاركات في المخيم الى المشاكل المجتمعية والسياسية والاقتصادية التي تواجه الشباب والتي تطلب تعزيز لغة الحوار بينهم اكثر، وتفعيل دورهم في المؤسسات المختلفة.

وقالت منى خضر منسقة فلسطينيات في قطاع غزة إن الهدف الرئيسي لهذين اليومين هو الترفيه عن الشبّان خاصة عقب تخفيف إجراءات الطوارئ في قطاع غزة والتي كانت أقرتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، وبعد حجر منزلي استمر قرابة الشهرين.

وأضافت إن المناظرات التي تم عقدها هي ودية كي يعود الشباب للاندماج في أجواء المناظرات من جديد ولتقييم المرحلة الماضية، وتفعيل نادي المناظرات لعقد مناظرات بشكل دوري دائم.

أما الجانب الجديد فهو تدريب لجان تحكيم جديدة من شباب وشابات سبق وشاركوا في المناظرات بعد نجاح تجربة أخذهم دور المدربين، وعليه فإن مثل هذه اللقاءات علاوة على كونها ترفيهية هي أيضًا تدريبية وتطويرية.















