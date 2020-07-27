الاحتلال يعتقل الأسيرين المحررين ماهر الأخرس وعمار فشافشة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين الأسير المحرر ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس (49 عاماً) من بلدة سيلة الظهر قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر عمارة عبد اللطيف فشافشة وقامت بتفتيش المنزل قبل أن تقوم باعتقاله من منزله في بلدة جبع.

جدير بالذكر أن الأسير ماهر الأخرس ولد بتاريخ 02/08/1971م، وهو متزوج، وخاض معركة الإرادة الإضراب عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي في اعتقاله الأخير، وسبق أن أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن خمس سنوات خلال اعتقالات سابقة، أما الأسير عمارة فشافشة فقد ولد بتاريخ 20/01/1990م، وسبق أن أمضى ما يزيد عن ست سنوات خلال اعتقالات سابقة، ووكلاهما اعتقل بتهمة الانتماء والنشاط في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.