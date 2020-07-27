فيديو: صيغة تكبيرات عيد الأضحى المبارك: تكبيرات العيد 2020 ساعة كاملة

تعتبر تكبيرات عيد الأضحى المبارك من أكثر المظاهر التي تميز الاعياد الإسلامية، لذلك يحرص الكثير من المسلمين على تحميل تكبيرات العيد، لإضفاء جو من البهجة في مثل هذه الأيام المباركات.

ولاشك أن التكبيرات جزءًا أصيلاً من السنة النبوية الشريفة، إذ يحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، على التكبير في وقفة عرفة وبعد الصلوات في أيام العيد.

ما هي صيغة التكبير في العيدين؟

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يثلث: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومثله: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، كل هذا مشروع في عيد الفطر بعد غروب الشمس إلى الفراغ من الخطبة، وفي الأضحى من دخول شهر ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق ثلاثة عشر يومًا، من أول ذي الحجة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، كله محل تكبير.

ولكن في أيام التشريق وفي يوم عرفة والعيد يكون فيه التكبير المطلق والمقيد أدبار الصلوات والمطلق في جميع الأوقات، في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة يجتمع فيها المطلق والمقيد، أما ما قبل عرفة فهو مطلق في الليل والنهار، هذا هو السنة.

أما التكبير الجماعي فهو غير مشروع بدعة، كونهم يتكلمون بصوت واحد هذا بدعة غير مشروعة.

صيغة التكبيرات في العيد:

أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يثلث: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.