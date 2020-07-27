الشيخ خضر عدنان: ندعو السلطة للإفراج عن نشطاء الحراك ضد الفساد

دعا القيادي الشيخ خضر عدنان، قيادة السلطة الفلسطينية للإفراج الفوري عن نشطاء الحراك ضد الفساد، مؤكداً أن الأصل تكريم نشطاء الحراك ضد الفساد وليس اعتقالهم.

وأوضح عدنان في تصريح له اليوم , الاثنين 27 يوليو , أن اعتقال بعض النشطاء هو ترهيب لكل من ينشط ضد الفساد ويتطلع لواقع مؤسسي سليم خالٍ من الفساد.

وبيّن أن ما اعتقال النشطاء ليس مجرد تكميم للأفواه "بل هو تغييب عن الساحة والميدان".

وقال عدنان: إن اعتقال النشطاء يدلل على الخشية من دورهم المهم في كشف الفساد، ومن ليس طرفا بالفساد لا يؤذيه بل يسعده كل كشف للفساد ويعمل على إنهائه".

وأضاف: لقد آلمنا اعتقال الأخ محمد القروي شقيق الأسير البطل رأفت القروي وابن الخالة أم رأفت القروي من تحمل هم كل الأسرى وتقف معهم في كل ألم وأمل لهم".

وأشار القيادي عدنان إلى أن حاجة الناشط عبدو لعملية قسطرة بعد اعتقاله لدى أمن السلطة يبعث على القلق على مصيره، وعلى مصير كل معتقلي الحراك.