دعوات لإقتحامات القدس خلال وقفة عرفة والمفتي العام يدعو شعبنا للتصدي لهم

ناشد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، ابناء شعبنا للتصدي لاقتحامات المستوطنين يوم الخميس المقبل بالتزامن مع وقفة عرفة، مؤكدا أنها تمس عقيدة المسلمين في العالم أجمع.

وطالب في بيان له، اليوم الإثنين 27/7/2020 كل من يستطيع الوصول إلى القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، بالتحرك للوقوف في وجه الاحتلال "الإسرائيلي".

وشدد حسين ، على خطورة الدعوات التي أطلقها المستوطنون، والداعية لاقتحام المسجد الاقصى المبارك يوم الخميس المقبل بالتزامن مع وقفة عرفة، مؤكدا أنها تمس عقيدة المسلمين في العالم أجمع.

وقال إن سلطات الاحتلال بتسهيلها اقتحامات المستوطنين للأقصى تتحمل عواقب هذه الجرائم التي تسيء إلى مشاعر المسلمين في العالم كله، مطالبا أبناء شعبنا بتكثيف وجودهم وحضورهم في المسجد، الذي هو حق خالص للمسلمين، ولا يحق لسلطات الاحتلال التدخل في شؤونه، ولا العمل على إفراغه من رواده، ضمن مسلسل واضح لتهويد القدس والاستيلاء على مسجدها المبارك لخلق واقع جديد على الأرض.

وجدد مطالبته الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، وعلى رأسها منظمة اليونسكو، والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع إلى حماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الفلسطينية.

واكد حسين ضرورة التدخل الفوري والسريع لوقف الاعتداءات المتزايدة على المسجد الأقصى المبارك وحراسه والمرابطين فيه، محملا سلطات الاحتلال عواقب هذه الاستفزازات، التي تزيد من نار الكراهية والحقد في المنطقة وتؤججها، وتنذر بحرب دينية لا يمكن تخيل عواقبها.