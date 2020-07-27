وقفة لأطفال وزوجات نشطاء حراك ضد الفساد

أمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة، وقفت اليوم الإثنين 27/7/2020، الطفلة "نور الهدى" تحمل يافطة كتب عليها "أبوي بدو يروح معي" وهتفت مع أطفال أخرين " الشعب يريد إنقاذ الحركيين.

"نور الهدى" هي ابنه أحد أعضاء الحراك الموحد "طفح الكيل" المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية بعد اعتقالهم الأحد الفائت 19 تموز/ يوليو 2020، على خلفية نيتهم تنظيم وقفة احتجاجية ضد الفساد في مؤسسات السلطة، على دوار المنارة ومحاكمتهم بحجة خرق حالة الطوارئ المعلنة منذ أربعة أشهر.

ونظمت عائلات المعتقلين وزوجاتهم وأبنائهم صباح اليوم هذه الوقفة أمام مجمع المحاكم، للمطالبة بالإفراج عنهم ومشاركة عائلاتهم في العيد، وحملوا يافطات تدعو للإفراج العاجل عنهم.

وكان المحامي "مهند كراجة" من مجموعة "محامين من أجل العدالة" والذي يتابع ملف الحراكين واعتقالهم أنه تقدم بطلب إخلاء سبيل، سيتم البت فيه اليوم.

وحسب كراجة، فإن الأجهزة الأمنية اعتقلت منذ يوم الأحد الفائت 27 حراكياً ونشاطاً، أفرجت عن معظمهم، وبقي 12 عضواً في الحراك لمحاكمتهم.

وأعلن المعتقلون الإضراب المفتوح عن الطعام والشراب المستمر منذ تسع أيام، حتى الإفراج عنهم.

شقيقه المعتقل "جهاد عبدو" والذي يعاني تدهوراً كبيراً في وضعه الصحي بسبب الإضراب عن الطعام، وظروف التحقيق نقل على إثرها إلى المستشفى، قالت:"إن العائلة لا تعلم عنه شيئا فقد منعت من زيارته في المستشفى، وكل ما وصلها هو حاجته لعملية قسطرة عاجلة ولكن وزارة الصحة تماطل إصدار تحويلة طبية لإجرائها".

وقالت أيضا أنه مضرب عن الطعام منذ اعتقاله، وهو ما زاد من خطورة وصعه الصحي، موجهة رسالة إلى كل المسؤولين من الرئيس ورئيس الوزراء بالإفراج الفوري عنه وباقي الحراكيين، وسماع شكواهم.

خديجة شاهين أحد أعضاء الحراك " طفح الكيل" والتي شاركت أيضا في الوقفة، حملت الحكومة والأجهزة الأمنية أي ضرر أو تدهور صحي لأي من المعتقلين.

وقالت إن اعتقال الحراكيين يشير إلى "الفساد الذي وصل قمته بالفساد في جهاز القضاء الذي يعتقل ويحاكم من يطالب بوقف الفساد، وتابعت:" لم نتوقع أن يتعقل أحد خرج يطالب بوقف الفساد".