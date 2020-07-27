دعم الصحفيين وجامعة الإسراء تفتتحان دورة التصميم والمونتاج لطلبة الإعلام

افتتحت لجنة دعم الصحفيين وجامعة الإسراء في غزة اليوم الاثنين 27/7/2020، دورة التصميم والمونتاج باستخدام برنامج premiere لطلبة الإعلام بالجامعة .

وأكد الصحفي صالح المصري رئيس لجنة دعم الصحفيين، خلال حفل افتتاح الدورة، أن هناك سلسلة من الدورات مع قسم الإعلام بجامعة الإسراء من أجل صقل الجانب العملي لطلبة الإعلام، مُوضحاً أنه تم الاتفاق مع الجامعة على تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية للطلبة الذين يدرسون داخل الجامعة .

وأشار المصري إلى أنه خلال الأسابيع القادمة سيعقد دورة في التحرير الصحفي وصحافة الموبايل وإدارة الصفحات الاخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المصري، على أن لجنة دعم الصحفيين تتشرف بالعمل مع جامعة الإسراء التي أثبتت تميزها، وتمكنت من حصولها على شهادة الجودة العالمية .

من جهته، أكد الدكتور إبراهيم المصري المحاضر في قسم الإعلام بالجامعة، أن قسم الإعلام يُولي أهميةً كبيرةً للجانب العملي والتدريبي، والشراكة مع كافة المؤسسات الفاعلة لخدمة طلبة الإعلام وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل.

في حين، أكد سائد حسونة رئيس قسم السوشيال ميديا في وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" ومدرب الدورة، أهمية التدريب في كافة الفنون لطلبة الإعلام لاسيما التصميم والمونتاج لكونه يدخل في أغلب فنون الصحافة سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرئية.

وبين حسونة، أن الدورة تركز على الجانب العملي بما يؤهل المدربين للإنخراط في سوق العمل من خلال انتاج المواد الصحفية.













