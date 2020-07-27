اشتيه:إجراءات بشأن عيد الاضحى سيعلن عنها مساء اليوم وتشكيل لجنة تحقيق حول احداث نابلس

اعلن محمد اشتيه رئيس وزراء حكومة رام الله اليوم الاثنين 27/7/2020، ان مجلس الوزراء ولجنة الطوارئ العليا يناقش اليوم، إجراءات عيد الأضحى المبارك وصلاة العيد، وسيتم الإعلان عنها مساء اليوم.

وبين انه تم الاتفاق مع محافظ سلطة النقد على إلغاء كامل الغرامات المترتبة على الشيكات الراجعة، لن يخصم أي مبلغ (سواء دفعات قروض أو غرامات) من الراتب الذي سيصرف اليوم وغدا.

واشار اشتيه ان الحكومة تسلمت أمس التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد، حيث أحالت الهيئة مؤخراً 95 ملف فساد إلى النائب العام، وهذا جهد كبير نحو مؤسسات وطنية شفافة وذات مصداقية

وأوضح ان ما حدث في نابلس أمس الأول مؤسف، ونترحم على الفقيد عماد الدين دويكات، سنتابع مع لجنة التحقيق التي شكلناها بتوجيهات السيد الرئيس وسنبذل كل جهدنا من أجل إحقاق الحق، وتبيان المسؤولية

واعتبر ان ما شهدناه أمس من مقتل شابين بريئين إثر خلالفات عائلية وجرى تخريب لبعض الممتلكات امر مقلق جدا بالنسبة لنا وقد وجهنا قوى الامن الفلسطينية ان تتابع هذه القضايا، ادعو أهلنا في القدس الى الاحتكام للعقل والمسؤولية

ونعى شيخ شعراء فلسطين هارون هاشم رشيد الذي غادرنا أمس وله الرحمة.

وأدان جريمة المستعمرين بحرق مسجد البر والإحسان في مدينة البيرة وخط شعارات عنصرية على جدران المسجد فجر اليوم ، معتبراً ان هذا فعل اجرامي وعنصري نحمل دولة الاحتلال مسؤوليته ومسؤولية انفلات المستوطنين وعنفهم المتزايد.

وجدد اشتيه تأكيده على المواقف الواضحة الرافضة لخطط الضم الإسرائيلية وعليه مستمرون بوقف كامل العلاقة مع الاحتلال سواء وبناء عليه لن نسمح لهذا الاحتلال ان يبتزنا وعليه لن نأخذ المقاصة لهذا الشهر.