تحذير ..لا تشربوا الماء المثلج في الاجواء الحارة

تشهد المنطقة العربية خلال هذه الايام ارتفاع كبير على درجات الحرارة وبمجرد أن ترتفع درجات الحرارة يهرع الكثير منا لشرب الماء البارد أو المثلج للتخلص من الجوّ الحار.

ولكن فور الشعور بالارتياح، تبرز بعض المشاكل الصحية بسبب الماء المثلج ، حيث يبرد الجسم ويسرع إلى بذل الجهد والطاقة بعد شرب الماء البارد يبرد الجسم ويسرع إلى بذل الجهد والطاقة.

نستعرض لكم أهم الأضرار التي قد يسببها شرب الماء البارد:

1- شرب الماء البارد أو المثلج يعيق عملية الهضم لأنه يعطل الأوعية الدموية عن التقلص السليم، ويؤثر ذلك على الامتصاص الصحيح للمغذيات وقد يعيق الجسم وبالتالي يعيق الجسم من الاستفادة من العناصر الغذائية الداخلة إليه، ومن المهم معرفة أنه يترتّب على سوء امتصاص العناصر الغذائية ضعف في قدرة جهاز المناعة على مقاومة الأمراض.

2- يحدث اضطراب في حرارة الجسم الداخلية، فبعد شرب الماء البارد يبرد الجسم ويسرع إلى بذل الجهد والطاقة كبيرتين لإعادة حرارة الجسم كما كانت، وتجدر الإشارة إلى أن الجسم أثناء إعادته درجة حرارة الجسم لوضعها الطبيعي، يلجأ العناصر الغذائية المخزنة به، وهذه الخطوة تسبب للجسم الإرهاق والتعب.

3- شرب الماء المثلج قد يتسبب بالتهاب الحلق وتراكم المخاط في الجهاز التنفسي، فيصبح الانسان عرضة لأمراض عديدة.

4- يثير العصب المبهم وهو جزء من أجزاء الجهاز العصبي المستقلة، ومهمة هذا العصب التحكم بعمل العضلات اللاإرادية في الجسم، كعضلات القلب، وبالتالي الماء البارد يقلل من عدد ضربات القلب.

ان شرب الماء بدرجة حرارة الغرفة أو درجة حرارة الجسم هو أفضل من شرب الماء البارد، لأن الجسم ينفق الكثير من الطاقة لتسخين الماء البارد لدرجة حرارة الجسم، مما يؤدي إلى فقدان بعض الماء، من المهم أن تحرصوا على شرب 8 – 10 أكواب من الماء يومياً، ففوائده عدّة.