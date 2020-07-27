حرب القنصليات بين الصين والولايات المتحدة يستعر والصين ترد بالمثل

قررت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين 27/7/2020 الرد على الولايات المتحدة الامريكي بإغلاق مقر القنصلية الأمريكية بمدينة تشنغدو في جنوب غرب البلاد الساعة العاشرة صباحا .

وسائل إعلام حكومية صينية، نشرت مقطع فيديو يظهر إنزال العلم الأمريكي من على قنصلية تشنغدو "جنوب غرب الصين".

دعا البيت الأبيض في بيان الجمعة الماضية، السلطات الصينية إلى "النظر في أفعالها الخبيثة، بدلا من الرد بالمثل.

وقالت كايلي ماكيناني المتحدثة باسم البيت الأبيض ، إن "الولايات المتحدة قررت إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، لحماية الملكية الفكرية والمعلومات الخاصة للأمريكيين".

وأفادت بأن "الحزب الشيوعي الصيني يستخدم منذ سنوات طويلة التكنولوجيا والملكية الفكرية الأمريكية لتحقيق مكاسب تجارية".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين إثر تسبب فيروس كورونا الذي ظهر في الصين بوقوع إصابات ووفيات بأعداد كبيرة في الولايات المتحدة.

أمرت الولايات المتحدة بإغلاق البعثة الدبلوماسية الصينية في مدينة هيوستن بولاية تكساس في 21 يوليو/ تموز، ، بعد تلقيها معلومات عن إتلافها وثائق خارج مبنى القنصلية، فيما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، عن إلغاء ترخيص القنصلية الأمريكية في تشنغدو، ردا على إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن.