جزار يبيع لحوم الحمير بدلاً من الماشية في سوق سوهاج

ألقت الشرطة المصرية القبض على جزار كان يذبح الحمير ويبيع لحومها للمواطنين على أنها لحوم ماشية في سوهاج.

وقد قررت النيابة العامة بأخميم بإشراف المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج، حبس الجزار 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه وآخرين بذبح الحمير وبيع لحومها للمواطنين على أنها لحوم ماشية، وتم التحفظ على نصف طن لحوم حمير بناحية الحواويش دائرة المركز.

وتمكن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بسوهاج، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم من ضبط نصف طن لحوم حمير مذبوحة في أحد المنازل بقرية الحواويش دائرة مركز أخميم، قبل عرضها للبيع للمواطنين.