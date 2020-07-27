الحكومة الاردنية تحتجز 13 عضواً من نقابة المعلمين خشية قيامهم بحملة احتجاجات

احتجزت الحكومة الأردنية 13 عضوا بارزا من قادة نقابة المعلمين السبت الماضي ، بحجة التحريض والفساد وممارسة أنشطة إجرامية وارتكاب مخالفات مالية.

حملة الحكومة الاردنية جاءت على واحدة من أكبر النقابات التي أصبحت مصدرا كبيرا للمعارضة.

المتحدث باسم الحكومة الأردنية أمجد العضايلة قال ان "نقابة المعلمين الموقوف أعمالها نفذت وتلوح مجددا بتنفيذ وقفات احتجاجية وإضرابات واعتصامات تضر بمرافق الدولة الحيوية واستدامتها وتتجاوز أوامر الدفاع".

وبررت الحكومة احتجاز قادة نقابة المعلمين لمنع حملة احتجاجات كانت ستشل خدمات حكومية أساسية في وقت تكافح البلاد للتغلب على الآثار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

وقال مسؤولون إن من بين الخاضعين للاستجواب ناصر النواصرة القائم بأعمال نقيب المعلمين وآخرون كانوا قد نظموا إضرابا استمر شهرا العام الماضي بسبب الأجور وذلك في أحد أطول إضرابات القطاع العام وأكثرها إضرارا في تاريخ البلاد.

ووافقت الحكومة على اتفاق في أكتوبر الماضي أنهى الإضراب واشتمل على زيادة الأجور بنسبة 50 بالمئة على أن يبدأ سريانه هذا العام وذلك في محاولة لتفادي أزمة سياسية أكبر.

واتهمت النقابة التي تضم مئة ألف عضو الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة بعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق، علما أن الحكومة أرجأت كل الزيادات في أجور موظفي القطاع العام قائلة "إن المالية العامة تواجه ضغطا شديدا".