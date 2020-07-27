رابط أسماء المستفيدين من مخصصات الشؤون الاجتماعية

تبدأ وزارة التنمية الاجتماعية، غداً الثلاثاء 28/7/2020، صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في الضفة المحتلة وقطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الدفعة سيستفيد منها حوالي 115 الف أسرة، منها حوالي 80 الف أسرة في محافظات قطاع غزة، أي ما نسبته 70% من المستفيدين، و 35 الف أسرة من محافظات الضفة، أي بنسبة 30% من عدد المستفيدين.

وبحسب الوزارة فإن تكلفة هذه الدفعة تبلغ 136 مليون شيكل بواقع 105 ملايين شيكل للمستفيدين من قطاع غزة، وهو ما نسبته 77% من مجمل قيمة الدفعة، و31 مليون شيكل لمحافظات الضفة، بما نسبته ٢٣% من مجمل قيمة الدفعة.

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وكانت وزارة المالية في رام الله بالضفة المحتلة، أعلنت عن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر حزيران / يونيو، بنسبة 50%.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه سيتم صرف كامل الراتب لمن رواتبهم دون 1750 شيكل، فيما سيتم صرف 50% من الراتب لمن رواتبهم تزيد عن 1750شيكل على أن يكون الحد الأدنى 1750 شيكل.

وبينت الوزارة أن يوم غدٍ الاثنين سيخصص لموظفي وزارتي الصحة والأمن التعليم.

وفيما يلي رابط فحص أسماء المستفيدين من الشؤون الاجتماعية