الأوقاف تندد.. مستوطنون يحرقون مسجد البر والإحسان في البيرة

اعتدى مستوطنون فجر اليوم الاثنين 27/7/2020، على مسجد البر والاحسان بالبيرة بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن المستوطنين هاجموا المسجد وقاموا بإحراق مرافقه وكتابة عبارات عبرية على جدرانه .

وقد نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بمحاولة إحراق مسجد البرِّ والإحسان في مدينة البيرة من قبل قطعان المستوطنين الذين قاموا بإحراق مرافق المسجد وخطُّوا عبارات عنصرية على جدرانه.

وأكد حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بأن هذا الفعل الإجرامي والعنصري تتحمل مسؤوليته كافة، حكومة الاحتلال التي تعمل حثيثاً على دعم هذه الفئات الإرهابية والتي لا تألوا جهداً في الاعتداء على مقدسات المسلمين ومساجدهم، سواء في المسجد الأقصى الذي يتعرض لهجمات وانتهاكات يومية تنال مبانيه وساحاته وحراسه ومصلّيه، أو في المسجد الإبراهيمي الذي يواجه هجمة إسرائيلية غير مسبوقة في محاولة السيطرة عليه بشكل كامل.

وطالب أبو الرب المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة بكف أيدي هذه الفئة المجرمة عن التعرض لمقدسات المسلمين ومشاعرهم.







