بوكيتينو يرفض تدريب برشلونة

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأحد، عن رفض المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، تدريب برشلونة خلفًا لكيكي سيتين.

وقد يلجأ برشلونة لإقالة سيتين، في حال عدم الفوز بدوري أبطال أوروبا، خاصةً بعد ضياع الليجا وكأس الملك أيضا.



وبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن بوكيتينو ليس على استعداد لتولي تدريب البلوجرانا، نظرًا لارتباطه الوثيق بفريقه السابق إسبانيول، الغريم التقليدي للبارسا في إقليم كتالونيا.

ولا يشغل بوكيتينو أي منصب منذ رحيله عن تدريب توتنهام، حيث فضّل الانتظار لنهاية الموسم، وتولي قيادة فريق من نقطة الصفر.

ويعتبر الثلاثي، رونالد كومان ولوران بلان وتشافي هرنانديز، أبرز المرشحين لخلافة سيتين، بحسب تقارير صحفية.



جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة نابولي، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، على ملعب كامب نو، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى (1-1).