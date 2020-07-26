تشيلسي يعلن رحيل الجناح الإسباني بيدرو

أكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، أن الجناح الإسباني بيدرو سيرحل عن النادي، بعدما فاز 2-صفر على وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، وضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



وارتبط لاعب برشلونة السابق بتشيلسي على مدار 4 مواسم وكان ضمن التشكيلة الفائزة بلقب الدوري في 2017.



كما توج اللاعب البالغ عمره 32 عاما بكأس الاتحاد الإنجليزي ولقب الدوري الأوروبي.



وقال لامبارد "شارك بيدرو في مباراته الأخيرة مع النادي بالدوري، لقد احتفل اللاعبون به في غرفة الملابس بشكل كبير بسبب مسيرته الحافلة مع البلوز".

وأضاف "هذه مباراته الأخيرة في الدوري الممتاز لكنه ترك أثرا ضخما هنا، أريد أن أتقدم بشكر كبير إلى بيدرو وأتمنى له التوفيق في المستقبل، إنه سيبقى معنا في المباريات المتبقية في الموسم".



وسيلعب تشيلسي مع آرسنال في نهائي كأس الاتحاد يوم السبت المقبل، ثم سيخوض إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ بعدما خسر 3-صفر في مباراة الذهاب.



وأوضح لامبارد إن التأهل لدوري الأبطال سيساعد النادي على تدعيم صفوفه بضم المزيد من اللاعبين المميزين.