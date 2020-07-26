ماذا قال اردوغان عن التقارب الحمساوي – الفتحاوي؟!

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن بلاده ستواصل دعمها للحق الفلسطيني وحقه حتى نيل الحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح اردوغان خلال اتصال هاتفي مع رئيس السلطة محمود عباس على أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية لمنع الضم الإسرائيلي المخالف للشرعية الدولية، مؤكدًا أن تركيا تواصل جهودها في هذا المجال.

وتحدث الرئيس التركي عن أهمية التواصل الإيجابي، الذي يجري بين حركتي فتح وحماس وصولًا لتحقيق المصالحة الكاملة وتوحيد المواقف لمواجهة الاحتلال.

كما ووضع عباس اردوغان في صورة الاتصالات الجارية بين حركتي فتح وحماس لتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة مخططات الضم الاسرائيلية.