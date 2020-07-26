يبحث كثير من الطلبة السوريين عن معدلات القبول في الجامعات الخاصة 2020، ونوفر لكم في هذه المقال مفاتيح القبول في الكليات المختلفة في الجامعات الخاصة، وهي المفاتيح المعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي.

يشار إلى انَّ طلبة البكالوريا (الثانوية العامة) انتهوا قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة، ويستعدون لدخول مرحلة جديدة في حياتهم العلمية، تتمثل في الدخول إلى الكليات الجامعية.

ونوجه نصيحة إلى جميع الطلبة السوريين الذين يبحثون عن مفاتيح القبول في الكليات المختلفة في الجامعات الخاصة، ضرورة ان تكون تلك الكليات والمفاتيح معتمدة لدى وزارة التعليم العالم والبحث العلمي.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريح صحفي إن قرار تحديد معدلات القبول في الجامعات الخاصة السورية 2020 جاء بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولائحته التنفيذية.

وأضاف أن ذلك يأتي تطبيقا للمرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 وتطبيقاته وتعديلاته وقرار مجلس التعليم العالي بخصوص النظام الداخلي للتعليم العالي، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 16 يوليو 2020.

وحددت المادة الأولى معدلات القبول للطلاب من حملة شھادة الثانوية السورية بعد علامة مادة التربية الدينية باجتياز إحدى اللغتين الإنجليزية أوالفرنسية إذا كانت الشھادات تحتوي عليھما قبل التسجيل.

وذكر وزير التعليم أن شھادة الثانوية الشرعية تعامل معاملة الثانوية العامة للفرع الأدبي من حيث شروط التقدم بعد رفع درجات المواد الدينية، مشيرا إلى أن القرار يعتبر نافذا من العام الدراسي الجديد.

سوريا: طالع مفاتيح القبول في الكليات والجامعات السورية المختلفة 2020



