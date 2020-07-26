شرطة "المكافحة" تضبط 36 فرش حشيش وسط القطاع

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، مساء الأحد، كمية من الحشيش والحبوب المخدرة، في مهمة بمخيم دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال مدير فرع المكافحة بالمحافظة الوسطى الرائد محمد شاهين، إنه تم ضبط 36 فرش حشيش و2200 حبة مخدرة من نوع "روتانا" في منطقة "أبو العجين" بدير البلح وسط القطاع، خلال مهمة مداهمة استمرت عدة ساعات.

وأضاف "شاهين" في تصريح لـ "موقع الداخلية" إن المهمة تمت بعد عمليات تحرّ ومتابعة وجمع للمعلومات استمرت عدة أسابيع، بناء على معلومات وردت من أحد المصادر الخاصة بالمكافحة.

وقال إنه تم استصدار إذن تفتيش من النيابة لأحد المنازل وقطعة أرض مُلحقة به في المنطقة المذكورة يتبعان لأحد مروجي المخدرات، بعد استكمال المعلومات المتعلقة بالقضية.

ولفت إلى أنه تم ضبط الكمية المذكورة من الحشيش والحبوب المخدرة خلال تفتيش المنزل وقطعة الأرض، عبر الاستعانة بوحدة الكلاب البوليسية "كي 9".

وأوضح "شاهين" أنه تم تحريز المضبوطات وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية، لافتاً إلى أنه يجري حالياً تتبع المروّج الذي ما زال هارباً، ومطلوباً على خلفية قضايا إتجار بالمخدرات.







