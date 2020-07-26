قاسم: حرب تموز 2006 ستكون نموذجاً أولياً لرد حزب الله إذا ما قررت "اسرائيل" الحرب

قال نائب الامين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم "إذا قرر الإسرائيلي شن حرب فإننا سنواجه ونرد وحرب تموز 2006 ستكون نموذجاً أولياً عن الرد".

وأوضح قاسم في تصريحات صحفية لقناة الميادين أنَّ محور المقاومة كان ولا يزال في موقع الدفاع وبالتالي أستبعد أجواء الحرب في الأشهر المقبلة، مشيراً إلى انَّ الأجواء لا تشي بحصول حرب في ظل الإرباك الداخلي الإسرائيلي وتراجع ترامب في الداخل الأميركي.

وذكر قاسم أنَّ حزب الله تلقى رسالة عبر ممثل الأمم المتحدة بشأن الاحداث الأخيرة، مشيراً إلى انه لا جواب عما سنفعل بعد العدوان الاسرائيلي الذي أدى الى استشهاد علي محسن ولن نغطي إجابات محددة.

وعن رد الحزب على جريمة استشهاد علي محسن في سوريا، قال: لا جواب عما سنفعل بعد العدوان الاسرائيلي على استشهاد علي محسن ولن نغطي اجابات محددة.

وشدد قاسم أن التهديدات الاسرائيلية لن تستدرجنا الى موقف لا نريده

ولم يستبعد قاسم أن يكون اعتراض الطائرة الإيرانية رسالة للرد على الاتفاق الاستراتيجي السوري الإيراني

وقال: "الأميركيون يقولون باعتراض الطائرة الإيرانية أنهم موجودون لإعاقة أي حل سياسي وحماية "إسرائيل".

ودعا قاسم الحكومة اللبنانية لإعلان موقف من حادثة اعتراض المقاتلات الأميركية لطائرة الركاب الإيرانية.