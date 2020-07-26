جيش الاحتلال يعلن سقوط طائرة استطلاع في الأجواء اللبنانية

أعلنت وسائل إعلام إسرائيليّة، سقوط طائرة إسرائيليّة مسيّرة خلال نشاط عملاني لها في الأجواء اللبنانيّة اليوم الأحد.

وسائل الإعلام الإسرائيليّة أشارت إلى أنّ الجيش الإسرائيلي أكد تحطم المسيّرة، وأنّه "لا خوف من تسرّب معلوماتها". من جهتها، أوضحت القناة 12 الإسرائيليّة، أنّ المسيّرة "سقطت أثناء قيامها بجمع المعلومات الاستخباريّة فوق لبنان".

يذكر أنّ الجيش الإسرائيلي ألقى اليوم الأحد قذائف دخانيّة قرب الساتر الغربيّ لموقع "رويسات العلم" العسكري في مرتفعات كفرشوبا اللبنانيّة المحتلة، في ظلّ تحليقٍ مستمر لطائرة تجسس في أجواء كفرشوبا وشبعا.

الوكالة الوطنية اللبنانيّة للإعلام، أفادت بتحليق طائرةٍ مسيّرةٍ للرصد والتعقّب على علوٍّ منخفضٍ فوق السياج التقنيّ عند موقع العبّاد العسكريّ في خراج بلدة حولا.

وكانت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني أفادت بأن 20 طائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي اخترقت أجواء منطقة الجنوب يوم الجمعة.

ويسود جوّ من التوتر في الداخل الإسرائيلي منذ أيام، مع الحديث عن احتماليّة رد حزب الله على استشهاد أحد عناصره في غارة إسرائيليّة على سوريا يوم 20 تموز/يوليو الجاري.

مصادر أكدت لمراسلة الميادين في فلسطين، أمس السبت، أن الأمم المتحدة أبلغت حزب الله رسالة إسرائيليّة مفادها بأنّ تل أبيب لم تكن تعرف بوجود الشهيد علي كامل محسن، ولم تكن تقصد قتله.