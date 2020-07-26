تحميل تطبيق نتائج الامتحانات دورة 2020 في سوريا

نشرت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020، رابط تحميل تطبيق خاص بالامتحانات لدورة 2020، والذي يمكن من خلاله لجميع طلبة سورية التعرف على درجاتهم ومعدلاتهم لحظة صدورها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنَّ تطبيق نتائج الامتحانات دورة 2020 متاح لجميع الطلبة، واصبح معروض على متجر تحميل التطبيقات، مشيرةً إلى أن التطبيق متوائم مع ios واندرويد.

تحميل رابط تطبيق نتائج الامتحانات دورة 2020 في سوريا اضغط هنا

تطبيق نتائج الامتحانات دورة 2020 في سوريا:

ولتطبيق نتائج الامتحانات دورة 2020 في سوريا العديد من المزايا منها، أن التطبيق سهل الاستخدام، ويمكن لأي شخص يستخرج المعدل ودرجات المساق، شرط أن يدخل رقم الطالب (ارقام الجلوس).

واصدر مجلس التعليم العالي، اليوم الأحد 26 يوليو / تموز، معدلات القبول في الجامعات الخاصة 2020 في سوريا للطلاب الراغبين بالالتحاق فيھا عقب نجاحھم في امتحانات شهادة البكالوريا الثانوية للعام الحالي.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريح صحفي إن قرار تحديد معدلات القبول في الجامعات الخاصة السورية 2020 جاء بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولائحته التنفيذية.

وأضاف أن ذلك يأتي تطبيقا للمرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 وتطبيقاته وتعديلاته وقرار مجلس التعليم العالي بخصوص النظام الداخلي للتعليم العالي، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 16 يوليو 2020.

وحددت المادة الأولى معدلات القبول للطلاب من حملة شھادة الثانوية السورية بعد علامة مادة التربية الدينية باجتياز إحدى اللغتين الإنجليزية أوالفرنسية إذا كانت الشھادات تحتوي عليھما قبل التسجيل.

وذكر وزير التعليم أن شھادة الثانوية الشرعية تعامل معاملة الثانوية العامة للفرع الأدبي من حيث شروط التقدم بعد رفع درجات المواد الدينية، مشيرا إلى أن القرار يعتبر نافذا من العام الدراسي الجديد.

وأضاف القرار الوزاري أن معدلات القبول في جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية للطلاب من حملة الشھادة الثانوية السورية أدبي وعلمي وشرعي بما فيھا علامة التربية الديمية تحدد وفق النقطة التالية.

وأوضح أنه يتم احتساب 50 %من مجموع الدرجات في شھادة الثانوية للفروع الثلاثة المذكورة سابقا بما فيھا علامة التربية الدينية للتسجيل في جميع الاختصاصات الشرعية في جامعة بلاد الشام.