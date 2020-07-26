مجلس الأمة الكويتي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لأمير البلاد صباح الأحمد

اعلن مجلس الأمة الكويتي اليوم الأحد، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يتمتع بصحة وعافية، وأنَّ وضعه الصحي مطمئن جداً.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إن ما يصل من أخبار بشأن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "مطمئن جدا".

وأضاف : "نسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبا".

وتابع "نقلت للسفيرة الأميركية تقدير البرلمان الكويتي لما قامت به الرئاسة الأميركية والولايات المتحدة من إرسال طائرة الرئاسة الطبية لنقل أمير البلاد، وكل ما قدموه من دعم وعون سواء كوادر أو طواقم طبية".

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت الخميس أن أمير الكويت وصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، مضيفة أنه في حالة صحية مستقرة.

وأوضح وزير شؤون الديوان الأميري، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أجرى عملية جراحية صباح الاثنين "تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح".