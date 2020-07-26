عضو في نقابة الموظفين: نسبة صرف رواتب موظفي السلطة بغزة 37.5%

أكد عضو في نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، أن النسبة الحقيقية لصرف رواتب موظفي السلطة بغزة ستكون 37.5%، وبحد أدنى 1750 شيقلاً.

وأوضح نضال المصري، عضو نقابة الموظفين أن الآلية التي تتبعها الحكومة هي أن الراتب الكامل لموظفي السلطة بغزة هو 75% وليس 100%، على عكس الضفة الغربية.

وطالب المصري رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية بضرورة توحيد نسب صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

و أعلنت وزارة المالية اليوم الأحد، عن آلية لصرف رواتب الموظفين عن شهر حزيران/ يونيو المنصرم، اعتبارًا من يوم غد الاثنين.

وقالت المالية إنه سيتم صرف كامل الراتب لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلًا.