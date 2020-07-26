التنمية الاجتماعية: 115الف أسرة ستستفيدمن مخصصات الشؤون في غزة و الضفة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، عصر اليوم الأحد، أن 115 الف أسرة في الضفة و قطاع غزة ستستفيد من مخصصات الأسر الفقيرة، التي سيبدأ صرفها بدءاً من الثلاثاء المقبل.

و أوضحت الوزارة أن هذه الدفعة سيستفيد منها حوالي 115 الف أسرة، منها حوالي 80 الف أسرة في محافظات قطاع غزة، أي ما نسبته 70% من المستفيدين، و 35 الف أسرة من محافظات الضفة، أي بنسبة 30% من عدد المستفيدين.

وبحسب الوزارة فإن تكلفة هذه الدفعة تبلغ 136 مليون شيكل بواقع 105 ملايين شيكل للمستفيدين من قطاع غزة، وهو ما نسبته 77% من مجمل قيمة الدفعة، و31 مليون شيكل لمحافظات الضفة، بما نسبته ٢٣% من مجمل قيمة الدفعة.