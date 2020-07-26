"وقفة عز" يقدم مساعدات طبية إلى وزارة الصحة الفلسطينية

تقدم صندوق "وقفة عز"، اليوم الأحد، بمساعدة طبية إلى وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك في إطار دعمه المتواصل للشعب الفلسطيني وللمخيمات في كافة أرجاء الوطن.

وقال رئيس الصندوق طلال ناصر الدين: إنّ "وقفة غز قدمت شحنة أدوية بقيمة 4 ملايين شيكل، وسيارتين اسعاف إلى وزارة الصحة".

وأضاف ناصر الدين، إنه سيتم تسليم المساعدة الطبية خلال الاسبوع الجاري، مشيرًا إلى أنه بانتظار انتهاء الترتيبات مع وزارة الصحة.

يشار إلى أن طلال ناصر الدين، وقع الأسبوع الماضي، على اتفاقية مع هيئة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، لتقديم مساعدات لـ 4000 الاف طالب من مخيمات اللاجئين داخل الوطن.

وفي سياق آخر، أكد أن صرف المساعدات للمستفيدين في المخيمات الفلسطينية في مرحلتها الأخيرة، مشيرًا إلى انه "لم يتبق إلا استلام قوائم الاسماء وأرقام الحسابات من اللجان الشعبية للمخيمات لتحويل المبالغ".

وذكر رئيس صندوق "وقفة عز"، أن سيتم توزيع المنح طرديا على 24 مخيم في فلسطين، بناء على عدد المخيم، بواقع 500 شيكل لـ4 آلاف طالب.