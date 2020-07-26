إشارة تردد قناة ام بي سي دراما Drama mbc نايل سات

تردد قناة ام بي سي دراما Drama mbc نايل سات ، إذ ازدادت عمليات البحث الناس على تردد قناة إم بي سي دراما ، وذلك من اجل مشاهدة محتوى القناة الرائع، وبه استطاعت أن تحقق لها قاعدة جماهيرية في منطقتنا العربية ، وهو ما ساعد على انتشارها في وقت قصير، وبمئات الآلاف من المشاهدات على شاشاتها في اليوم.

وقد واصل تردد قناة ام بي سي دراما Drama mbc ، تصدر قائمة التريند على موقع جوجل، نظرًا لمحتواها الإعلامي والمتمثل في عرض المسلسلات والأفلام والبرامج المختلفة، لذا وصل صدى القناة من الشرق حتى غرب الشرق الأوسط.

وفي هذه المقالة، لقد وفرنا لكم تردد قناة ام بي سي دراما، وبه يمكنكم ضبط التردد على شاشاتكم والاستمتاع بمشاهدة منتجاتها من مسلسلات وافلام.

في حين، تواصل القناة تطوير برامجها وأفلامها ومسلسلاتها بين الحين والآخر، وبجودة عالية، وتعمل على تحديث ترددها على الأقمار الصناعية.

وتبث قناة إم بي سي دراما، مسلسلاتها وبرامجها على مدار الساعة، بجودة عالية HD ، وفي هذا التقرير سنتعرف أكثر عن تأسيس القناة، وعن برامجها وترددها الجديد.

ولا تزال وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تقدم خدمات توفير ترددات القنوات العربية، حتى يتسنى لكم في ضبط التردد على شاشاتكم المميزة لمشاهدة القنوات بأوقات ممتعة.

تأسيس قناة ام بي سي دراما :

وتأسست قناة ام بي سي Drama mbc دراما ، في تاريخ 27نوفمبر 2010، وهي تبث بشكل مجاني وغير مشفر، وتم تنظيم حينها حفل كبير أقيم في أحد فنادق برج خليفة في دبي، حضره كبار الفنانين في دول الخليج.

ونذكر، أن قناة إم بي سي دراما، تعرض مسلسلاتها على مدار 24 ساعة وفي جميع أيام الاسبوع، وبهذه المسلسلات تنتقل من الدراما الخليجية إلى التركية إلى المكسيسكية وغيرها.

وتأخذ قناة ام بي سي دراما مدينة دبي، مقرًا لها، فيما يعد وليد ابراهيم مدير القناة، وهي تعتبر احدى قنوات شبكة ام بي سي mbc .

ابرز مسلسلات قناة إم بي سي دراما :

أهل كايرو، ساهر الليل، عايزة اتجوز، فنجان الدم، راس غليص، زوارة الخمس، شر النفوس، زهرة وأزواجها الخمسة، جيهان، راني بادميني نارين، نور في سماء صافية.

تردد قناة ام بي سي دراما على عرب ونايل سات :

القمر: عرب سات.

تردد القناة : 11919.

معدل الترميز: 27500/ أفقي.

القمر: نايل سات.

تردد القناة: 11938.

معدل الترميز: 27500/ رأسي.

كما وضعت وكالة فلسطين لحضراتكم تردد قناة ام بي سي أكشن MBC Action.

تردد قناة ام بي سي اكشن MBC Action الجديد على نايل سات :

الترددات : 11470-11467

الاستقطاب: V

معدل الترميز للقناة : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

تردد قناة MBC Action الجديد 2020على القمر الصناعي عرب سات :

تردد القناة : 11270- 12284 .

الاستقطاب V

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

إلى هنا نصل بكم في موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية حول مقالنا تردد قناة ام بي سي اكشن، حيث يمكنكم أن تقوموا بادخال التردد إلى جهازك بكل سهولة والاستماع بمشاهدة أروع وأجدد الأفلام الأجنبية.