السعودية تسجل عشرات الوفيات ومئات الاصابات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، تسجل عشرات الوفيات ومئات الاصابات بفيروس كورونا المستجد في الدولة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، انها رصدت 30 حالة وفاة و1967 إصابة بالفيروس، مشيرةً إلى أن حصيلة الوباء اليوم سجلت انخفاضًا بحالة واحدة و233 إصابة عن حصيلة أمس السبت.

وأشارت الصحة، أمس، ان اجمالي حالات الإصابات بالفيروس في المملكة منذُ ظهور اول حالة، بلغت 264.973 حالة، من بينها 44.488 حالة نشطة.

وذكرت أنّ 2120 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 217.782 حالة، موكدةً ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 2703 حالة وفاة.

ومارس الماضي، أعلنت السلطات السعودية، حالة الطوارئ القصوى، تمثلت في إغلاق المرافق العامة والسياحية والترفيهية والرحلات الجوية، باستثناء المرافق الحيوية، وذلك قبل أن تخفف من إجراءاتها الشهر الماضي.