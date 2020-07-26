موعد اجازة عيد الاضحى 2020 في دولة قطر

اعلنت الحكومة القطرية تفاصيل إجازة عيد الأضحى "العيد الكبير" لجميع موظفي القطاع العام والخاص والبنوك داخل قطر.

و هنأت الحكومة جميع المواطنين داخل قطر بحلول عيد الأضحى المبارك للعام 2020 - 1441 سائلة الله أن يعيده على قطر بالخير واليمن والبركات .

طالع إجازات عيد الأضحى 2020 لجميع الدول العربية من خلال ( الرابط التالي ) .

وأكدت الحكومة القطرية أن إجازة عيد الأضحى تبدأ من الخميس 30 يوليو الموافق وقفة عرفات حتى الثلاثاء الموافق 3 أغسطس.

اجازة عيد الأضحى 2020 في قطر 5 أيام بداية من يوم التورية الذي يوافق يوم 9 من شهر ذي الحجة بينما تمنح العاملين والموظفين بالشركات الخاصة إجازة العيد بداية من يوم التورية على مدار 3 أيام.

وخلال إجازة عيد الاضحى تغلق العديد من المؤسسات الخدمية أبوابها مثل المدارس، والجامعات، كما تغلق أغلب البنوك أبوابها، ويوقف التعاملات فيها، وعلى الرغم من أن هناك عدد من فروع البنوك تعمل خلال إجازة عيد الاضحى التي تكون في مراكز التسوق، ولكنها تعمل خلال أيام محددة بالإجازة ولساعات عمل أقصر من ساعات العمل اليومية.