رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2020 في مصر

تتسابق المواقع الالكترونية لجمع بيانات طلبة الثانوية العامة 2020 في مصر، حيث اعلن وزير التربية و التعليم، د. طارق شوقي انها ستعلن بعد عيد الاضحى 2020.

و لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس والاسم اضغط هنا، التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020، تنسيق الثانوية العامة 2020، نتيجة الثانوية العامة 2020 مبشرة هذا العام، نتيجة الثانوية العامة 2020 .

و سوف تكون نتائج الثانوية العامة متاحة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2020، عبر موقع الوزارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط (رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 الرسمي).

وسوف تكون النتيجة متاحة من خلال الاستعلام بواسطة رقم الجلوس.