هيئة الأسرى: 25 أسيراً ينهون تعليمهم الجامعي في سجون الاحتلال

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن 25 أسيراً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أنهوا تعليمهم الجامعي، وحصلوا على درجة البكالوريوس من جامعة القدس المفتوحة للعام الدراسي 2019/2020.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن برنامج تعليم الأسرى داخل السجون يأتي نتاجاً لمذكرة تفاهم وقعت بين وزارة التعليم العالي وهيئة الأسرى وجامعة القدس المفتوحة، حيث يجري التدريس حالياً في ستة معتقلات وهي: (النقب، وريمون، وايشل، وجلبوع، ونفحة، وعسقلان).

وأضافت أن جهوداً حثيثة تُبذل من قبل طاقم الهيئة وجامعة القدس المفتوحة لإتاحة الفرصة للأسيرات في معتقل "الدامون" لإكمال تعليمهم الجامعي والحصول على درجة البكالوريوس.

وبارك رئيس هيئة الأسرى اللواء قدري أبو بكر، للأسرى الخريجين ولذويهم، وثمن جهودهم المبذولة وإنجازاتهم على مدار السنوات.

وأكد أبو بكر أن نضال الأسرى لم يتوقف عند حدود السجن، وبإرادتهم تمكنوا من تحدي السجان وتحقيق هدفهم بتحويل المعتقلات إلى أكاديميات علم ومعرفة.

يذكر أن هناك (1070) أسيراً داخل سجون الاحتلال ملتحقون حالياً ببرامج تعليمية لإكمال شهادتهم الجامعية الأولى (البكالوريوس)، من بينهم (832) أسيراً ملتحقون حالياً بالبرنامج التعليمي الذي تطرحه جامعة القدس المفتوحة.

وفيما يلي قائمة بأسماء الأسرى الخريجين من جامعة القدس المفتوحة خلال الفصل الأول من العام الدراسي (2019/2020):