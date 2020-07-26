نتنياهو يصعد الأوضاع في الشمال ويعلن جهوزية جيشه

نبّه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن جيشه جاهز للرد على كل تهديد، وجاء ذلك في أعقاب التوتر القائم شمال فلسطين المحتلة، بعد استشهاد أحد كوادر حزب الله في سوريا بغارة إسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال قبل أيام، إعلان حالة التأهب القصوى في جميع المناطق والنقاط عند السياج الفاصل شمال فلسطين المحتلة مع سوريا ولبنان، تحسبًا من رد قادم من حزب الله.

وقال نتنياهو: إن" الجيش يعمل في المناطق الشمالية وفق سياسة مفادها منع إيران من التمركز العسكري على حدودنا الشمالية".

وحمَل أنّ المسؤولية إلى لبنان وسوريا عن أي هجوم ينفذ ضدنا انطلاقا من أراضيهم، مشدّدًا في اجتماع حكومته، على أنه "لن نسمح بتقويض أمننا ولن نسمح بتهديد سلامة الإسرائيليين، ولن نتحمل مهاجمة قواتنا".

وذكر، أنّ يجري تقيمًا للموقف الميداني مع وزير الحرب بيني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي.

يشار إلى أن حزب الله نعى في تاريخ 21 يوليو الحالي، أحد كوادره وهو كامل محسن جواد من بلدة عيتيت جنوب لبنان، الذي استشهد في غارة إسرائيلية في محيط دمشق في سوريا.