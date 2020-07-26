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الجهاد تزور عائلة المجاهد تامر جعار في ذكرى اعتقاله الـ15

  • فلسطين اليوم - طولكرم
  • 14:09 - 26 يوليو 2020
الاسير تامر جعار الاسير تامر جعار
تقارير
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زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي منزل عائلة الأسير المجاهد تامر جعار مساء أمس السبت في بلدة علار بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، وذلك بمناسبة دخوله العام الخامس عشر في الأسر.
وكذلك قام وفد حركة الجهاد الإسلامي بزيارة المحرر محمد الأشقر الذي أمضى 16 عامًا على التوالي في سجون الاحتلال، وقدم الوفد التهاني والتبريكات بالإفراج عن المحرر الأشقر، متمنياً الإفراج العاجل لجميع أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال.
جدير بالذكر أن الأسير المجاهد تامر جعار ولد بتاريخ 13/11/1981م، وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 26/07/2005م، وأصدرت المحكمة الصهيونية حكماً بحقه بالسجن لمدة (24) عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني، ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي.

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