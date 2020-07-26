داخلية غزة تضبط درجات نارية مسروقة

أكد جهاز المباحث التابع لشرطة غزة، اليوم الاحد، أنه ضبط عدد من الدراجات النارية المسروقة، وذلك في أعقاب حملة تفتيش شرع بها جهاز المباحث في شوارع محافظات غزة.

وأوضحت وزارة الداخلية، ان مباحث المرور ضبط خلال الأسبوع الماضي، خمس دراجات نارية مسروقة من نوع حلاوة (تايجر).

وبيّنت ان مباحث المرور تابعت الإشارات الواردة من ضباط المباحث حول وجود شبه عن سرقة تلك الدرجات النارية، وعلى الفور، توجه ضباط المباحث للتأكد من الشاصي الخاص بتلك الدراجات النارية.

وأشارت الداخلية، إلى انه بعد التأكد من أرقامها تبين أنه يوجد شكوى خاصة بكل دراجة نارية، تم تحويل الدراجات النارية المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم