أسعار الذهب في الاردن اليوم الأحد 26/7/2020

أسعار الذهب في الاردن اليوم الاحد 26-7-2020 ، يبحث الكثيرون في مملكة الأردن العربية عن سعر جرام الذهب بالدينار الأردني ولدى محلات الصاغة وأسعار الذهب بدون مصنعية.

و جاء سعر الذهب في الاردن اليوم الاحد 26-7-2020 كالتالي:



عيار 18 34.100 عيار 21 38.500 الأونصة الذهب 1345 الليرة الرشادي (العصملي) 270 308

متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال في الاردن بالدينار الاردني