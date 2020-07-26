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أسعار الذهب في الاردن اليوم الأحد 26/7/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:38 - 26 يوليو 2020
اسعار سوق الذهب اسعار سوق الذهب
تقارير
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 أسعار الذهب في الاردن اليوم الاحد 26-7-2020 ، يبحث الكثيرون في مملكة الأردن العربية عن سعر جرام الذهب بالدينار الأردني ولدى محلات الصاغة وأسعار الذهب بدون مصنعية.

و جاء سعر الذهب في الاردن اليوم الاحد 26-7-2020 كالتالي:


عيار 18

34.100

عيار 21

38.500

الأونصة الذهب

1345

الليرة الرشادي (العصملي)

270
 

308

 

متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال في الاردن بالدينار الاردني

 

الوحدة

دينار

دولار

عيار 24

43.35

$61.14

عيار 22

39.73

$56.04

عيار 21

37.93

$53.50

عيار 18

32.51

$45.85

عيار 14

25.28

$35.66

عيار 10

18.06

$25.47

الأوقية

1,348.26

$1,901.63

الكيلو

43,347.47

$61,138.89

الجنية

346.78

$489.11

 

 

 

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