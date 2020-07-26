أسعار الذهب في الاردن اليوم الأحد 26/7/2020

أسعار الذهب في الاردن اليوم الاحد 26-7-2020 ، يبحث الكثيرون في مملكة الأردن العربية عن سعر جرام الذهب بالدينار الأردني ولدى محلات الصاغة وأسعار الذهب بدون مصنعية.
و جاء سعر الذهب في الاردن اليوم الاحد 26-7-2020 كالتالي:
|
|
34.100
|
عيار 21
|
38.500
|
الأونصة الذهب
|
1345
|
الليرة الرشادي (العصملي)
|
270
|
308
متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال في الاردن بالدينار الاردني
|
الوحدة
|
دينار
|
دولار
|
عيار 24
|
43.35
|
$61.14
|
عيار 22
|
39.73
|
$56.04
|
عيار 21
|
37.93
|
$53.50
|
عيار 18
|
32.51
|
$45.85
|
عيار 14
|
25.28
|
$35.66
|
عيار 10
|
18.06
|
$25.47
|
الأوقية
|
1,348.26
|
$1,901.63
|
الكيلو
|
43,347.47
|
$61,138.89
|
الجنية
|
346.78
|
$489.11