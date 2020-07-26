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محمد صلاح ينشر لأول مرة صورة لـ"كيان" ابنته الثانية

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 13:20 - 26 يوليو 2020
ابنة محمد صلاح كيان.JPG ابنة محمد صلاح كيان.JPG
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وشارك اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح عبر حسابه على موقع "إنستغرام" ل صور مع أسرته الصغيرة المكونة من زوجته وابنتيه "مكة" و"كيان" من داخل ملعب "أنفيلد" بجانب كأس "البريميير ليغ" ، خلال الاحتفال بفوز فريقه "ليفربول" بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

هذا هو أول ظهور لابنة محمد صلاح الصغرى "كيان" منذ ولادتها في فبراير/ شباط.

يذكر أن صلاح يعيش لحظات مميزة هذه الأيام بعد رفع فريقه لكأس الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما.

واحتفل ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في مباراة فريقه الأخيرة هذا الموسم على ملعب "أنفيلد" ضد تشيلسي مساء الأربعاء الماضي، وهي المواجهة التي انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 5-3، ضمن الجولة 37 وقبل الأخيرة من المسابقة.

 

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