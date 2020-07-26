10 نصائح هامة لمرضى السكر للوقاية من "كورونا"

نشرت وزارة الصحة المصرية، 10 نصائح لمرضى السكر للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

نصائح وزارة الصحة المصرية لكافة مرضى السكر:

1) ارتداء الكمامة وتحديدا في الأماكن المزدحمة

2) غسل اليدين بالماء والصابون أو تظهيرها بالكحول

3) تجنب لمس الفم والأنف والعينين بأيدى غير نظيفة

4) الجلوس تحت أشعة الشمس يوميا لمدة من 20 إلى 30 دقيقة للحصول على فيتامين "د"

5) تنظيف وتطهير الأسطح والأكياس بعد شراء الطعام

6) الحفاظ على النوم جيدا

7) التواصل الدائم مع الأهل والأقارب والطبيب المتخصص وخاصة إذا كان مريض السكر يعيش بمفرده

8) ممارسة رياضة المشي في المنزل أو تحريك مفاصل الجسم عند الجلوس

9) الحفاظ على وجود فائض من علاج السكر وخاصة الأنسولين

10) تناول طعام صحي يعتمد على الخضراوات غير النشوية والفواكه والبروتينات والبعد عن النشويات والسكريات

ويعتبر أصحاب الأمراض المزمنة كالسكرى والقلب والرئة والكلى هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد ومضاعفاته، وذلك بسبب ضعف المناعة في جسدهم بشكل عام.

ووضعت منظمة الصحة العالمية مرضى السكري، ضمن الفئات الأكثر خطورة للإصابة بأعراض كورونا القاتلة.

وأوضح رايف جاياكومار، مستشار في أمراض الغدد الصماء، ورئيس جمعة الغدة الدرقية الهندية أن "ارتفاع نسب السكر في الدم، تسبب خللا في جهاز المناعة، وهو ما يزيد خطورة الإصابة بعدوى كورونا".

واستمر بقوله "كما أن مصابي كورونا الذين يعانون من السكري قد يكونوا عرضة للإصابة بمضاعفات شديدة مقارنة بباقي المصابين".