الديك لـ"فلسطين اليوم": صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الثلاثاء المقبل

أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك، اليوم الأحد 26/7/2020، أن مخصصات الشؤون الاجتماعية سيتم صرفها الثلاثاء المقبل.

وأوضح الديك في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مخصصات الشؤون الاجتماعية ستصرف بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل.

وكان وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني قد أكد يوم الخميس الماضي، أن الوزارة ستعلن الأحد المقبل عن اليوم الذي سيتم فيه صرف شيكات الشؤون الاجتماعية والتي ستكون قبل عيد الأضحى المبارك.

وتصرف وزارة التنمية المخصصات لـ80 ألف أسرة في قطاع غزة، و36 ألف أسرة في الضفة المحتلة، ممولة من الخزينة العامة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بمبلغ إجماله 40 مليون دولار.

وكانت وزارة المالية في رام الله بالضفة المحتلة، أعلنت عن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر حزيران / يونيو، بنسبة 50%.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه سيتم صرف كامل الراتب لمن رواتبهم دون 1750 شيكل، فيما سيتم صرف 50% من الراتب لمن رواتبهم تزيد عن 1750شيكل على أن يكون الحد الأدنى 1750 شيكل.

وبينت الوزارة أن يوم غدٍ الاثنين سيخصص لموظفي وزارتي الصحة والأمن التعليم.

كما سيخصص يوم الثلاثاء لصرف رواتب باقي موظفي الدولة وتحويل مخصص الشؤون الاجتماعية والذي سيتم الإعلان عن تفاصيل صرفه من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

وفيما يلي رابط فحص أسماء المستفيدين من الشؤون الاجتماعية