بالتفاصيل: صرف رواتب موظفي رام الله بدءاً من يوم غدٍ الاثنين بنسبة 50%

أعلنت وزارة المالية في رام الله بالضفة المحتلة، عن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر حزيران / يونيو، بنسبة 50%.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه سيتم صرف كامل الراتب لمن رواتبهم دون 1750 شيكل، فيما سيتم صرف 50% من الراتب لمن رواتبهم تزيد عن 1750شيكل على أن يكون الحد الأدنى 1750 شيكل.

وبينت الوزارة أن يوم غدٍ الاثنين سيخصص لموظفي وزارتي الصحة والأمن التعليم.

كما سيخصص يوم الثلاثاء لصرف رواتب باقي موظفي الدولة وتحويل مخصص الشؤون الاجتماعية والذي سيتم الإعلان عن تفاصيل صرفه من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.